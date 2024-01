POL-HRO: Polizei stellt zwei Tatverdächtige nach Raubstraftat im Rahmen der Nacheile

Rostock (ots) -



Am 13.01.2024 kam es gegen 23:10 Uhr zu einer Raubstraftat im Bereich

der Stampfmüllerstraße, Ecke Friedhofsweg in Rostock.

Hierbei forderten ein 23 Jähriger somalischer und ein 25 jähriger

marokkanischer Tatverdächtiger unter Vorhalt und Anwendung eines

Messers die Herausgabe von Bargeld zur Beschaffung von

Betäubungsmitteln. Der Geschädigte war in Begleitung eines Freundes,

welcher bei einem Hilfeversuch durch einen Schlag mit dem Griffstück

des Messers leicht verletzt wurde. Während der Geschädigte mit dem

Messer bedroht wurde raubten die Tatverdächtigen den Geldbeutel mit

geringen Mengen Bargeld. Anschließend flüchteten die augenscheinlich

alkoholisierten Täter in Richtung Doberaner Platz.



Auf Grund sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die

Tatverdächtigen wenig später festgestellt und das Diebesgut sowie das

Messer aufgefunden werden. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde

einer der Täter in Gewahrsam genommen. Die Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen übernommen.



Der Geschädigte und sein Freund sind 19 Jahre alt und besitzen die

deutsche Staatsangehörigkeit.



