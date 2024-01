POL-HRO: Verkehrsbeeinträchtigungen auf Grund eines Feuerwehreinsatzes

Schwerin (ots) -



Auf Grund eines Großeinsatzes der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und

der Polizei kommt es seit ca. 09:00 Uhr zur Sperrung der Hamburger

Allee in 19063 Schwerin. Eine Vollsperrung ist für die Hamburger

Alle/Kreuzung Plater Straße bis Keplerstraße eingerichtet. Nach

bisherigem Kenntnisstand kommt es zu einer unklaren größeren

Rauchentwicklung im Pflegeheim der Hamburger Allee 120, wodurch die

Bewohner evakuiert und behandelt werden müssen. Die Maßnahmen der

Einsatzkräfte dauern an. Anwohner in einem Radius von 500 Meter um

den Einsatzort werden angehalten, Fenster und Türen geschlossen zu

halten.



Bei neuen Erkenntnissen werden diese mitgeteilt.



