POL-HRO: Unbekannte Personen zeigten auf dem Markt in Bützow ihren Unmut über die derzeitige politische Lage

Bützow (ots) -



Unbekannte Personen äußerten ihren Unmut über die derzeitige

politische Lage mittels improvisierten Plakaten und einem Grablicht

mitten auf dem Markt in Bützow. Weiterhin wurde der Bützower

Marktpkatz sowie der Eingangsbereich vom Rathaus mit Absperrband

gesperrt.

Mit handwerklichem Geschick wurde ein Ständerwerk zum Anbringen und

Aufstellen eines Bettlackens mit der Aufschrift "Das Volk ist

unzufrieden, Danke Ampel" gebaut. Zwei weitere lesbare

Unmutsäußerungen "Zusammen sind wir !!Stark!!" und "Wir haben die

Schnauze voll!!!" wurden mit Spannbettlacken an Europaletten

angebracht aufgestellt.



