POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person auf der B 110 bei Stolpe im Landkreis Vorpommern-Greifswald

Am 13.01.2024 gegen 17:30 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße

110, Höhe der Ortschaft Stolpe, ein Verkehrsunfall, bei welchem eine

Person leichtverletzt wurde.

Die 16-jährige deutsche Fahrradfahrerin befuhr die Bundesstraße in

Richtung Anklam. Die 61-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines VW

T-Rock befuhr die Bundesstraße in gleicher Richtung. Die PKW-Fahrerin

fuhr an der Fahrradfahrerin linksseitig vorbei und touchierte mit dem

rechten Außenspiegel den Lenker der Fahrradfahrerin. Daraufhin

stürzte die 16-Jährige und verletzte sich leicht. Sie wurde zur

Weiterbehandlung mit einem Rettungswagen in das Anklamer Klinikum

gebracht.

An dem Kraftfahrzeug und am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe

von ca. 1000,-Euro.

Aufgrund des Verkehrsunfalls wurde ein genehmigter Autokorso unter

dem Tenor "Unternehmer und Landwirte gegen Steuerpolitik der Ampel"

kurzzeitig gestoppt. Nach Beendigung der Verkehrsunfallaufnahme

konnte dieser fortgesetzt werden.



