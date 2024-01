POL-NB: Verkehrsunfall zwischen PKW und Fußgänger an Fußgängerüberweg in Mirow, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Neustrelitz (ots) -



Am Abend des 13.01.2024, gegen 17:00 Uhr, kam es in Mirow zu einem

Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgänger. Nach ersten Ermittlungen

fuhr der aus Niedersachsen stammende 73-jährige deutsche

Fahrzeugführer eines Mitsubishi die Strelitzer Straße in

Fahrtrichtung Röbel. Auf Höhe des Fußgängerüberweges wollte ein

55-jähriger deutscher Fußgänger ordnungsgemäß die Straße queren. In

der Folge übersah der Fahrzeugführer des Pkw den Fußgänger und

kollidierte mit diesem. Der Fußgänger zog sich bei diesem

Zusammenstoß nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu und wurde

mittels Rettungswagen in das Krankenhaus nach Neustrelitz verbracht.

Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro.



