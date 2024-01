POL-HRO: 16 Verletzte nach mutmaßlichem Reizgaseinsatz in Diskothek ´Block 17´

Wismar (ots) -



Am 13.01.2024 gegen 02:17 Uhr meldete sich ein Mitarbeiter der

Diskothek "Block 17" telefonisch im Polizeihauptrevier Wismar und

teilte mit, dass mehrere Besucherinnen und Besucher über

Atemwegsbeschwerden klagten.



Neben der Polizei wurden der Rettungsdienst und die Feuerwehr

hinzugezogen, um den Sachverhalt zu prüfen.



Der Veranstalter bat die ca. 100 Gäste aus dem Objekt und beendete

die Veranstaltung.



Es besteht derzeit der Verdacht, dass eine bislang unbekannte Person

Reizstoff in der Lokalität versprüht hat. Andere giftige Stoffe

konnten durch die Berufsfeuerwehr Wismar ausgeschlossen werden.

Insgesamt wurden 16 Personen leichtverletzt, von denen fünf im Sana

Hanse-Klinikum Wismar medizinisch behandelt wurden.



Auch der Kriminaldauerdienst kam vor Ort zum Einsatz.



Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen

Körperverletzung. In diesem Zusammenhang werden Zeugen, die

sachdienliche Hinweise geben können, gebeten sich telefonisch beim

Polizeihauptrevier Wismar unter 03841-2030 zu melden. Hinweise nimmt

auch jede andere Polizeidienststelle oder aber die Internetwache

unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



