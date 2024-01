POL-HRO: Versuchte räuberische Erpressung auf Bistro in Grabow - Zeugenaufruf

Grabow (ots) -



Am 12.01.2024 kam es kurz vor 18.00 Uhr in der Goethestraße in Grabow

zu einem Polizeieinsatz. Hintergrund war, dass ein noch unbekannter

männlicher Tatverdächtiger versucht hat, die Tageseinnahmen des

dortigen Bistros zu erbeuten.



Der Verdächtige betrat während des laufenden Bistorbetriebs

unvermittelt die Lokalität, begab sich zum Tresen und forderte von

dem Wirt die Herausgabe der Kasse unter Vorhalt eines Messers. Als er

dieses verweigerte, wurden die anwesenden Gäste auf die Tat

aufmerksam und forderten den Täter direkt auf, die Kneipe zu

verlassen. Hierdurch offenkundig eingeschüchtert, gab der

Beschuldigte die weitere Tatfortführung auf und floh umgehend

fußläufig in Richtung Schillerplatz. Die sofortige

Nahbereichsfahndung führte bisher nicht zum Ergreifen des Täters.



Der Täter wurde durch die Zeugen wie folgt beschrieben:

- ca. 180 cm groß

- schlanke Statur

- schwarze hüftlange Jacke mit Kapuze

- auffällige neongrüne Umhängetasche

- auffälliger schwarz-weißer Schal

- schwarze Handschuhe



Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang die Bevölkerung um

Mithilfe. Wer hat um den Tatzeitraum herum relevante Beobachtungen in

Tatortnähe gemacht oder kann sonstige sachdienliche Hinweise zum

Sachverhalt geben. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Ludwigslust

unter 03874/411156, jede andere Polizeidienststelle oder die

Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Die Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchter räuberischer

Erpressung.



Marcus Rode

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock