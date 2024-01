POL-HRO: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen in Rostock Dierkow

Rostock (ots) -



Am 12.01.2024, gegen 14:25 Uhr, ereignete sich auf der Rövershäger

Chausee ein folgenschwerer Verkehrsunfall, bei welchem insgesamt drei

Personen verletzt wurden.



Ein 55-jähriger deutscher Fahrer befuhr die Straße in Fahrtrichtung

Innenstadt. Da die Lichtzeichenanlage auf Höhe der Dierkower Allee

auf Gelb schaltete, bremste der Fahrzeugführer und hielt mit seinem

Mercedes-Benz an der Haltelinie. Der dahinterfahrende 58-jährige

Peugeot-Fahrer konnte sein Fahrzeug nicht rechtzeitig zum Stillstand

bringen und fuhr auf den Mercedes-Benz auf.



Die beiden Fahrzeuginsassen des Mercedes, darunter noch die 62-

jährige deutsche Beifahrerin, erlitten leichte Verletzungen. Beide

konnten nach kurzer medizinischer Erstversorgung durch die

eingesetzte Rettungswagenbesatzung noch vor Ort entlassen werden.



Der deutsche Fahrzeugführer des Peugeot wurde nach derzeitigen

Erkenntnissen durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Er wurde mit

einem Rettungswagen in ein Rostocker Krankenhaus verbracht.



An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Ein PKW war

nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen

werden. Der Schaden wird auf insgesamt ca. 20.000 Euro geschätzt.



Zur Unfallaufnahme, Durchführung der Rettungsmaßnahmen und der

Bergung des Fahrzeuges wurden zeitweise zwei Fahrstreifen gesperrt.



