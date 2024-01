POL-HST: Alkoholisiert von der Straße abgekommen

Details anzeigen Bildquelle Polizei Stralsund Bildquelle Polizei Stralsund

Landkreis Vorpommern-Rügen (ots) -



Am Donnerstag, dem 11.01.2024 gegen 16:30 Uhr befuhr ein 44-jähriger deutscher VW-Fahrer die Kreisstraße zwischen Abtshagen und Wittenhagen.



Nach dem Durchfahren einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Hierbei verletzte sich der aus der Region stammende Mann leicht und wurde mittels Rettungsdienstes ins Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden - der Gesamtschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.



Im Zuge der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht einer Alkoholbeeinflussung. Ein durchgeführter Test ergab 2,03 Promille, sodass sich sowohl eine Blutprobenentnahme als auch die Sicherstellung des Führerscheines anschlossen. An der Unfallstelle kam es für etwa zwei Stunden zu Verkehrsbeeinträchtigungen.



