POL-HWI: Verkehrseinschränkungen aufgrund angemeldeter Fahrzeugkorsos

Für den Landkreis Nordwestmecklenburg sind für den morgigen Tag zwei Fahrzeugkorsos, aufgrund derer es zu Verkehrseinschränkungen kommen kann, angemeldet.



Ein erster Autokorso wird sich ab 14:00 Uhr im Bereich Wendelstorf (Dahlberg-Wendelsdorf) sammeln. Von dort wird der Korso nach Schwerin (Warnitz-Umgehungsstraße-Friedrichsthal), weiter über die B104 nach Gadebusch und schließlich über die B208 über Mühlen Eichsen zurück nach Wendelstorf fahren.



Ein weiterer Fahrzeugkorso wird voraussichtlich ab 17:30 Uhr im Gewerbegebiet Kritzow starten und von dort aus über die Bundesstraße 105 nach Rostock (Stadthafen) und schließlich auf derselben Strecke zurückfahren.



Hierauf sollten sich Verkehrsteilnehmer einstellen und stellenweise längere Fahrzeiten einplanen.



