POL-SN: Mann nach körperlicher Auseinandersetzung verletzt - Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots) -



Ein 32-jähriger Mann wurde am gestrigen Abend nach einer körperlichen Auseinandersetzung in der Schweriner Schelfstadt verletzt angetroffen:



Der Algerier hatte laut ersten Erkenntnissen gegen 22.00 Uhr ein Restaurant in der Puschkinstraße aufgesucht, wo es offenbar zum Konflikt mit den dortigen Bediensteten kam. Im weiteren Verlauf hätte sich die Auseinandersetzung auf die Straße verlagert. Der Mann wurde im Anschluss mit Kopfverletzungen auf der Straße angetroffen und musste im Anschluss ins Klinikum gebracht werden. Der Ursprung der Verletzungen ist derzeit nicht abschließend geklärt und Gegenstand von Ermittlungen.



Ersten Erkenntnissen nach könnte bei der Auseinandersetzung auch ein Messer zum Einsatz gekommen sein; der Gegenstand wurde von der Polizei sichergestellt.



Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Bedrohung sowie eines Körperverletzungsdelikts auf und sicherte vor Ort Spuren.

Im weiteren Verlauf wurde bekannt, dass der Verletzte offenbar bereits gegen 19.00 Uhr auf dem Marienplatz Geschädigter einer Körperverletzung geworden war und dabei mutmaßlich leicht verletzt wurde. In diesem Zuge wurde gegen einen 31-jährigen Algerier eine Strafanzeige gefertigt.



Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen zu diesem Sachverhalt aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang zu beiden Ereignissen Zeugen. Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560 oder über die Onlinewache unter https://www.polizei.mvnet.de/ zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Rainer Autzen

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell