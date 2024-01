POL-HRO: Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Rostock (ots) -



Schwer verletzt wurde eine 28-jährige Radfahrerin am gestrigen Donnerstagabend beim Zusammenstoß mit einem Fahrzeug des Winterdienstes.



Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 21:00 Uhr im Rostocker Stadtteil Reutershagen. Ein 56-jähriger Deutscher befuhr die Hamburger Straße, als er nach ersten Erkenntnissen eine Radfahrerin während eines Abbiegevorganges übersah. Die 28-jährige Rostockerin stürzte bei der Kollision, verletzte sich hierbei schwer und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.



Die Ermittlungen zum Unfallhergang und der Unfallursache hat das Kriminalkommissariat Rostock übernommen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Martin Ahrens

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell