POL-HWI: Verkehrsunfall nach Überholmanöver

Am gestrigen Tag kam es auf der Hauptstraße in Roduchelstorf zu einem Verkehrsunfall nach einem Überholmanöver.



Gegen 07:15 Uhr fuhr die 21-jährige Fahrzeugführerin eines VW Polo die B104 in Richtung Rehna entlang und wollte den vor ihr befindlichen LKW überholen. Dabei sah sie scheinbar die auf der Gegenfahrbahn herannahende 39-jährige Fahrzeugführerin eines VW Caddy nicht rechtzeitig und es kam zum Zusammenstoß. Während sich beide Fahrzeugführerinnen bei dem Unfall leicht verletzten und vor Ort durch Rettungskräfte versorgt wurden, blieben die beiden 13 und 9 Jahre alten Mitfahrerinnen im VW Caddy unverletzt.



Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.



Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell