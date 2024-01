Friedliche Proteste der Landwirtinnen und Landwirte

Die heutigen Proteste der Vereinigung „Land schafft Verbindung“ (LsV) an Autobahnauffahrten, die Mahnwachen und Kundgebungen des Bauernverbands MV im Bereich der Lebensmittel-Logistikzentren sowie den dazugehörigen Sternfahrten haben erneut zu Verkehrsbeeinträchtigungen geführt. Dennoch fanden die Aktionen den Auflagen entsprechend friedlich und kooperativ statt.

„Ich bedanke mich bei dem LsV und dem Bauernverband unseres Landes für die Einhaltung der vereinbarten Auflagen. Und selbstverständlich bedanke ich mich ebenfalls bei allen Bürgerinnen und Bürgern für das entgegengebrachte Verständnis“, sagte Innenminister Christian Pegel am späten Nachmittag. „Ich hoffe, dass die gestrigen Vorschläge aus unserem Land zeitnah zu einer Lösung auf Bundebene beitragen können, damit die Landwirtinnen und Landwirte zuversichtlicher in die Zukunft schauen können“, so Pegel.

Leider kam es gegen Mittag in Ahlbeck zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 13-jähriges Mädchen durch ein im Gegenverkehr fahrendes Auto schwer verletzt wurde, nachdem es die Fahrbahn zwischen mehreren Traktoren querte. „Ich wünsche dem Mädchen an dieser Stelle gute Besserung“, so der Innenminister und richtete seinen Dank an die mehr als 750 eingesetzten Polizeikräfte: „Sie haben großen Anteil an dem friedlichen Ausgang der Proteste. Danke für Ihren erneuten Einsatz bei 38 gesperrten Autobahnzufahrten, 8 begleiteten Konvois und den Aktionen an den 5 Zentrallagern der Lebensmittellogistik.“

Auf die gemeinsame Pressemitteilung der Landespolizei wird verwiesen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5689962).