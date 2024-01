POL-NB: Unfall nach Ausweichmanöver - 3 verletzte Personen

Neubrandenburg (ots) -



Am Morgen des 11.01.2024, um 07:51 Uhr, befuhr eine 21-jährige Deutsche mit ihrem PKW den schmalen Verbindungsweg von Ramin zur L283 bei Löcknitz. An einer Engstelle kam ihr ein Transporter derart entgegen, dass sie bremsen und ausweichen musste. Dabei verlor die Fahrzeugführerin die Kontrolle über das Fahrzeug, sodass dieses von der Fahrbahn abkam und mit einem Straßenbaum kollidierte. Hierbei wurde die Fahrzeugführerin und eine 35-jährige deutsche Mitfahrerin leicht, ein sich ebenfalls im Fahrzeug befindendes 4-jähriges deutsches Kind schwer verletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit, der Sachschaden wird auch 3.000EUR geschätzt.



Der unbekannte Fahrzeugführer des Transporters setzte seine Fahrt fort. Da eine Mitverursachung des Unfalls nicht ausgeschlossen werden kann, ermittelt die Polizei aufgrund des Verdachts des Unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle.



Personen, welche Hinweise zum Unfallgeschehen, dem Transporter oder dem Fahrzeugführer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeihauptrevier Pasewalk unter 03973-2200 zu melden.



