POL-NB: Unfall mit zwei verletzten Personen bei Murchin

Murchin (ots) -



Am 11.01.2024 kam es um 07:10 Uhr zu einem Unfall mit zwei verletzten Beteiligten auf der B110 Höhe der Ortschaft Relzow bei Murchin.



Der 46-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW wollte, aus der Verlängerung der Straße "An der Redoute" kommend, auf die B110 einbiegen und missachtete dabei den vorfahrtberechtigten, auf der Bundesstraße fahrenden LKW, sodass es beim Auffahren auf die Straße zur Kollision kam. Hierbei wurde der Fahrzeugführer schwer, der 51-jährige deutsche Beifahrer leicht verletzt. Der Fahrzeugführer des LKW blieb unverletzt.



Infolge des Unfalls waren beide beteiligten Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit, sodass die B110 bis zum Abschluss der Bergungsmaßnahmen um ca. 08:40 Uhr voll gesperrt wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf 25.000EUR geschätzt.



