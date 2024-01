POL-NB: Bus kollidiert mit Lichtzeichenanlage

Greifswald (LK VG) (ots) -



Am Abend des 10.01.24 ereignete sich gegen 21.00 Uhr in Greifswald ein Verkehrsunfall mit einem Bus der Stadtwerke, der einen hohen Sachschaden zur Folge hat.

Hierbei befuhr der Bus die Schönwalder Landstraße in Richtung Hans-Beimler-Straße und wollte rechts in An der Thronpost abbiegen.



Der 60- jährige Kraftfahrzeugführer verlor beim Abbiegen die Kontrolle über den Bus, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit einem Ampelmast, welcher abknickte. Die Lichtzeichenanlage wurde durch die Berufsfeuerwehr außer Betrieb gesetzt. Der Bus ist nicht fahrbereit.



Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro



