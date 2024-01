POL-SN: Fazit der Polizei zu den Versammlungslagen vom 10. Januar in Schwerin

Schwerin (ots) -



Am 10. Januar fanden in Schwerin zwei Versammlungen statt. Während der An- sowie Abreise der Teilnehmer kam es zu punktuellen Verkehrsbeeinträchtigungen.



Die erste Versammlung im Bereich Alter Garten dauerte bis etwa 10:30 Uhr an. Die Polizei schätzt die Teilnehmer auf 1.000 Personen. Eine zweite Versammlung wurde in der Johannes-Stelling-Straße bis 14:20 Uhr und in der Spitze mit ca. 225 Teilnehmern durchgeführt. Zum Abstellen der 110 Traktoren, die zur Anreise genutzt wurden, wurde jeweils eine Spur je Fahrtrichtung der Ludwigsluster Chaussee gesperrt.



Die angemeldeten Versammlungen verliefen aus polizeilicher Sicht friedlich und kooperativ.



Die Polizei war mit 81 Polizeivollzugsbeamtinnen- und beamten im Einsatz.



Die Pressemitteilung bezieht sich auf die um 15:30 Uhr vorliegenden Erkenntnisse.



