POL-HRO: Weitere, landesweite Versammlungen am Donnerstag - Hinweise der Polizei

Im Zusammenhang mit den für morgen angekündigten Versammlungen laufen gegenwärtig die Vorbereitungen der Landespolizei MV für einen großflächigen Einsatz unter Federführung der Polizeipräsidien Neubrandenburg und Rostock. Hierzu hat das Innenministerium MV bereits eine Pressemitteilung herausgegeben. Diese ist hier abrufbar:



https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/im/Aktuell/?id=197868&processor=processor.sa.pressemitteilung



Insbesondere für morgen rechnet die Polizei vor dem Hintergrund von zahlreichen angemeldeten Versammlungen an den Zufahrten der Anschlussstellen der Bundesautobahnen 11, 14, 19, 20 und 24 sowie rund um die fünf Lebensmittel-Logistikzentren in Stavenhagen, Malchow, Jarmen, Dummerstorf und Valluhn mit Verkehrseinschränkungen.



Neben den Anreisen zu einzelnen Versammlungsorten durch landwirtschaftliche Fahrzeuge wurde im Bereich des Landkreises Vorpommern-Greifswald ein Autokorso angemeldet, wodurch insbesondere in diesem Bereich mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigen zu rechnen ist. Auch im Bereich in und um Rostock ist aufgrund eines Korsos bestehend aus landwirtschaftlichen Fahrzeugen mit erheblichen Verkehrseinschränkungen zu rechnen. Hierauf sollten sich Verkehrsteilnehmer einstellen, längere Fahrzeiten einplanen oder nach Möglichkeit auf Fahrten verzichten.



Die Polizei wird am Montag im ganzen Land im Einsatz sein, um das Recht auf Versammlungsfreiheit zu schützen, einen störungsfreien Ablauf zu gewährleisten sowie verkehrslenkende Maßnahmen zu treffen.



Für Auskünfte rund um das Einsatzgeschehen wird am Donnerstag wieder eine zentrale Pressestelle im Polizeipräsidiums Rostock eingerichtet. Diese erreichen Sie unter der Rufnummer 038208 888 2041.



Darüber hinaus hat die Landespolizei MV unter der Rufnummer 0800 7239613 ab 6 Uhr ein Bürgertelefon eingerichtet. Informationen rund um den Einsatz erhalten Sie auch in den Sozialen Medien. Auf dem X-Kanal (ehemals Twitter) unter www.twitter.com/polizei_pp_ros oder @Polizei_PP_ROS und dem Hashtag #MV1101 erhalten Sie weitere Informationen.



Presseanfragen, die nicht das Einsatzgeschehen betreffen, werden am Donnerstag in der Zeit von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr für den Bereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg durch Diana Krüger unter 0395 5582 5007 und für den Bereich des Polizeipräsidiums Rostock durch Juliane Zgonine unter 038208 888 2040 beantwortet.



