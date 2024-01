POL-HRO: Schnelle Reaktion einer Geschädigten führt zur Identifizierung eines Tatverdächtigen

Schwerin (ots) -



Am gestrigen Nachmittag soll ein 24-Jähriger in einem Schweriner Linienbus versucht haben, eine 16-Jährige zu bedrängen. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen noch vor Ort antreffen und identifizieren.



Gegen 15:30 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über den Vorfall. Die 16-Jährige gab an, das der Tatverdächtigten versucht hätte, sie im Bus sexuell zu bedrängen. Daraufhin vertraute sie sich unverzüglich der Busfahrerin an, die sofort die Polizei verständigte. Durch das schnelle Reagieren konnte Beamte des Polizeihauptreviers Schwerin den Tatverdächtigen noch vor Ort antreffen und identifizieren. Hierbei handelt es sich um 24-jährigen Mann mit afghanischer Staatsangehörigkeit.



Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung eingeleitet. Die Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Schwerin hierzu dauern an.



