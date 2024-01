POL-LWL: Scheune durch Feuer beschädigt

Lübtheen (ots) -



Eine auf einem Privatgrundstück befindliche Scheune in Lübtheen ist am Mittwochmorgen bei einem Brand erheblich beschädigt worden. Dabei entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen ist der Brand im Bereich eines Ofens ausgebrochen, der kurz vor dem Ausbruch des Brandes befeuert wurde. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und löschte den Brand. Aufgrund der entstandenen Beschädigungen ist die Scheune derzeit nicht nutzbar. Personen wurden nicht verletzt.



