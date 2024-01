POL-GÜ: Fünf verletzte Personen durch Verkehrsunfälle in und bei Güstrow

Güstrow (ots) -



Am Dienstagmorgen kam es gegen 07:10 Uhr im Güstrower Paradiesweg zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 55-Jähriger Deutscher befuhr mit seinem Renault den Paradiesweg und wollte an der Einmündung zur Eisenbahnstraße nach rechts abbiegen. Dabei übersah er eine auf dem Gehweg aus Richtung Bahnübergang/ Neue Straße kommende Fahrradfahrerin und stieß mit dieser zusammen. Die 38-jährige Deutsche stürzte in der Folge und verletzte sich leicht am rechten Knie. Nach einer Behandlung durch den Rettungsdienst, konnte die Frau ihre Fahrt fortsetzen. An PKW und Fahrrad entstand kein Sachschaden.



Am selben Tag kam es gegen 14:40 Uhr auf der L 14 bei Güstrow erneut zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 34-jähriger Deutscher befuhr mit seinem Fiat die L14 aus Glasewitz kommend in Fahrtrichtung Güstrow als er aufgrund von Unaufmerksamkeit nach links auf die Gegenfahrbahn geriet. Ein im Gegenverkehr fahrender Hyundai, besetzt mit vier Personen, konnte nicht rechtzeitig ausweichen, sodass es zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen kam. Daraufhin geriet der 27-jähriger syrische Fahrzeugführer ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Neben den beiden Fahrzeugführern wurden auch zwei im Hyundai mitfahrende Männer, ein 30-jähriger Tunesier und ein 23-jähriger Ecuadorianer, leicht verletzt. Ein weiterer Mitfahrer, ein 19-jähriger Deutscher blieb unverletzt. Während die beiden Fahrzeugführer für eine weitere Behandlung ins KMG Klinikum nach Güstrow verbracht wurden, konnten die zwei anderen leichtverletzen Männer nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort entlassen werden. Beide Fahrzeuge waren aufgrund der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme wurde die L14 zeitweise voll gesperrt. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000EUR geschätzt.



In beiden Fällen ermittelt die Kriminalpolizei Güstrow nun gegen die jeweiligen Unfallverursacher wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Pressestelle

Diana Schmicker

Telefon: 03843 266 303

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell