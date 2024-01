POL-LWL: Zwei Leichtverletzte bei zwei Tierunfällen

Lübtheen/Lutheran (ots) -



Bei zwei Tierunfällen im Landkreis Ludwigslust-Parchim sind in den vergangenen Stunden zwei Männer leicht verletzt worden. Am Mittwochmorgen sind nach bisherigen Erkenntnissen drei Pferde von einer Koppel an der Kreisstraße 19 bei Lübtheen ausgebrochen und auf die Fahrbahn gelaufen. In der Folge kam es zur Kollision zwischen einem Transporter und den Tieren, wobei der 32-jährige Fahrer Schnittverletzungen an den Händen und im Gesicht davontrug. Ein 33-jähriger Mitfahrer, der hinter dem Fahrer saß, hatte Schmerzen im Gesicht und erlitt einen Schock. Der Beifahrer blieb unverletzt. Zwei Pferde verendeten an der Unfallstelle, das Dritte wurde verletzt an die Besitzerin übergeben. Die Kreisstraße musste im Rahmen der Bergungsmaßnahmen voll gesperrt werden. Der Transporter wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.



Der zweite Unfall ereignete sich am Dienstagabend auf der B191 zwischen Rom und Lutheran. Dabei kollidierte ein PKW mit zwei auf der Straße laufenden Hunden. Ein Boxer-Mischling ist in Folge des Zusammenpralls verendet, ein Jack Russel Mischling wurde verletzt. Der 68-jährige Fahrzeugführer bleib unverletzt, jedoch war der PKW nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 1.000 Euro. Im Nachgang konnte die Hundebesitzerin ermittelt und informiert werden.



