POL-LWL: Zwei Verletzte bei Wildunfall auf der B 192

Bei einem Wildunfall auf der B 192 bei Borkow sind am frühen Mittwochmorgen zwei Autoinsassen verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge habe ein 28-jähriger Autofahrer einem Reh auf der Straße ausweichen wollen, als er dabei die Kontrolle über seinen PKW verlor. Anschließend kam es zunächst zur Kollision mit dem Wildtier. In weiterer Folge kam der PKW von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Dabei wurde der 32-jährige Beifahrer schwer verletzt. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer erlitt eine leichte Handverletzung. Am PKW entstand erheblicher Sachschaden dessen Gesamthöhe auf ca. 12.000 Euro geschätzt wurde. Angesichts des Vorfall rät die Polizei, bei plötzlichem Wildwechsel niemals ein Ausweichmanöver einzuleiten bzw. durchzuführen. Nicht selten gerät ein Fahrzeug dabei außer Kontrolle.



