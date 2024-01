POL-NB: Diebstahl aus dem Warenlager eines Penny-Marktes

Neubrandenburg (ots) -



Am 09.01.2024 kam es zu einem Diebstahl von Waren aus dem Lager des Penny-Marktes in Malchow.



Im Zeitraum von 09:20 Uhr bis 09:35 Uhr betrat ein unbekannter Täter das Lager durch einen Nebeneingang und entwendete Waren im Wert von ca. 2000EUR. Anschließend entfernte der Täter sich mit einem nicht näher bekannten PKW.



Zeugen, welche Hinweise zum Geschehen, der Person oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Röbel unter 039931-8480 oder über die Online-Wache (www.polizei.mvnet.de) zu melden.



Rückfragen bitte an:



André Böttcher

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell