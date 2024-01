POL-NB: Brand eines PKW VW Tiguan

Waren (LK MSE) (ots) -



Am 09.01.2024 gegen 18:35 Uhr befuhr eine 26-jährige deutsche Fahrzeugführerin mit ihrem PKW die L 205 aus Jabel kommend in Richtung Waren. Nach eigenen Angaben fing es plötzlich im vorderen Bereich des Fahrzeugs an zu qualmen. Die Fahrzeugführerin stoppte ihr Fahrzeug und verließ dieses mit ihrem 6 Monate altem Säugling.

Es kamen die FFWen Jabel und Grabowhöfe mit 21 Kameraden zum Einsatz und löschten das inzwischen brennende Fahrzeug. Laut ersten Angaben der FFW wurde der Brand durch einen technischen Defekt im Fahrzeug ausgelöst.

Verletzt wurde niemand. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 30. 000 Euro.

Aufgrund der Löscharbeiten und der zurzeit herrschenden Witterung wurde die Straße an dieser Stelle spiegelglatt. Es wurden an der Gefahrenstelle Warnschilder durch das Straßenbauamt Neustrelitz aufgestellt und durch die Straßenmeisterei Waren die Straße auf diesem Abschnitt mittels Salz gestreut.



Verena Splettstößer



Erste Polizeihauptkommissarin

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

