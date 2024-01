POL-GÜ: Polizeieinsatz an Schule in Bad Doberan - Gefahrenlage nicht bestätigt

Güstrow/ Bad Doberan (ots) -



Am Montagnachmittag wurde die Polizei von der Schulleitung der Regionalschule "Am Kamp" in Bad Doberan darüber informiert, dass an der Wand einer Jungentoilette ein Schriftzug festgestellt wurde, der eine Amokandrohung beinhaltete. Der Schriftzug wurde bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte entfernt. Die Polizei hat noch am Montag gemeinsam mit der Schulleitung eine Gefahreneinschätzung vorgenommen. Demzufolge wird der Fall zwar ernstgenommen, aber eine keine konkrete Gefährdung gesehen. Einsatzkräfte des Polizeireviers Bad Doberan werden in den kommenden Tagen vor Ort sein, einen engen Kontakt zur Schulleitung gewährleisten, auch im Hinblick auf die strafrechtlichen Ermittlungen. Eine Anzeige wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch das Androhen einer Straftat wurde aufgenommen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell