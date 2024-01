POL-SN: Hinweise zu Versammlungen am 10.01.2024

Schwerin (ots) -



Auf Grund mehrerer angemeldeter Versammlungen ist am morgigen Tag, dem 10.01.2024, in Schwerin mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Um einen möglichst reibungslosen Verlauf zu gewährleisten, steht die Polizei mit der Versammlungsbehörde sowie den Anmeldern im engen Informationsaustausch.



Ersten Erkenntnissen nach werden am morgigen Vormittag Versammlungsteilnehmer mit landwirtschaftlichen Maschinen anreisen. In der Ludwigsluster Chaussee sowie auf den Zufahrtsstraßen nach Schwerin kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen.



Die Polizei wird am Mittwoch mit verstärkten Einsatzkräften im Einsatz sein, um das Recht auf Versammlungsfreiheit zu schützen, einen störungsfreien Ablauf zu gewährleisten sowie verkehrslenkende Maßnahmen zu treffen.



Die Pressestelle der Polizeiinspektion Schwerin steht als Ansprechpartner für Medienvertreter zur Verfügung.



Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmer und Anwohner den Verkehrsfunk zu beachten.



