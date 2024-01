POL-SN: Brand einer Gartenlaube - Abschlussmeldung

Schwerin (ots) -



Beim heutigen Brand einer Gartenlaube in Schwerin Krebsförden (wir informierten)ist ein Schaden von ca. 30.000EUR entstanden. Die Kriminalpolizei in Schwerin hat die Ermittlungen zur noch unklaren Brandursache aufgenommen. Bei dem Bewohner der Gartenlaube handelt es sich um einen 37-jährigen Deutschen, der unverletzt blieb.



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin