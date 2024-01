POL-SN: Brand einer Gartenlaube - Erstmeldung

Schwerin (ots) -



Aktuell befinden sich Feuerwehr und Polizei im Einsatz bei einem Brand einer Gartenlaube in Schwerin Krebsförden. Nach ersten Informationen soll es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen sein. Um die Löscharbeiten zu erleichtern ist aktuell die Dorfstraße ab der Straße Hinter der Schmiede in Richtung Ostorfer See gesperrt. Weitere Informationen folgen.



