POL-LWL: Hoher Sachschaden durch Brand eines Nebengebäudes

Brunow (ots) -



Schaden in Höhe von etwa 80.000 Euro entstand Montagabend bei einem Brand eines Nebengebäudes auf einem Privatgrundstück in Brunow bei Grabow. Beim Eintreffen der alarmierten Kräfte von Feuerwehr und Polizei brannte das Nebengelass bereits in voller Ausdehnung. Dabei konnte die Feuerwehr ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude verhindern. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Möglicherweise könnte eine unsachgemäße Bedienung der im Gebäude befindlichen Sauna zum Ausbruch des Brandes geführt haben.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Felix Zgonine

Telefon: 03874/411 305

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell