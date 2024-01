POL-NB: Verkehrsunfall mit Sachschaden unter Alkoholeinfluss bei Rambin im Landkreis Vorpommern-Rügen

Grimmen (ots) -



Glück im Unglück und einen Schutzengel hatte ein 43-jähriger

litauischer Fahrzeugführer, als er am 08.01.2024 gegen 21:40 Uhr auf

der Verbindungsstraße zwischen Rambin und Kasselvitz die Brücke über

die B 96 und die Eisenbahngleise in Richtung Kasselvitz befuhr. Er

kam mit seinem Kleintransporter IVECO von der Fahrbahn ab und konnte

nur noch durch das Brückengeländer gestoppt werden. Das Geländer

hielt die Fahrt des Mannes auf und verhinderte den Absturz des

Fahrzeuges auf die Gleise.

Der Fahrzeugführer, welcher unter Alkoholeinfluss stand -

Atemalkoholprüfung ergab einen Wert von 1,94 Promille - konnte keine

gültige Fahrerlaubnis vorlegen.

Es entstand Sachschaden von ca. 14.000,-Euro. Der 43-Jährige blieb

unverletzt. Gegen ihn wurde Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in

den Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet.

Eine beweissichernde Blutprobenentnahme wurde durchgeführt.

Am Geländer der Brücke entstand erheblicher Schaden. Es wurde durch

die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Rambin gesichert.

Der Transporter war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein

Abschleppunternehmen geborgen werden.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell