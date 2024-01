POL-NB: Brand einer Ferienwohnung in Wiek auf Rügen im Landkreis Vorpommern-Rügen

Sassnitz/ Rügen (ots) -



Am 08.01.2024 gegen 12:10 Uhr ereignete sich in Wiek auf Rügen ein

Wohnungsbrand mit hohem Sachschaden.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es aufgrund eines technischen

Defektes an der Elektroinstallation eines als Ferienhaus genutzten

Anbaus eines Wohnhauses zu einem Kabelbrand.

Das entstandene Feuer griff auf den Dachstuhl des Ferienhauses über.

Die Bewohner des Gebäudes konnten sich selbstständig ins Freie

retten.

Die eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Wiek,

Putgarten, Sagard, Breege, Altenkirchen, Sassnitz, Glowe und Dranske

konnten ein Übergreifen des Feuers auf Nachbargebäude verhindern.

Das Wohnhaus wurde nicht beschädigt, verletzt wurde niemand.

Aktuell wird von einem Schaden von etwa 150.000,-Euro ausgegangen.

Die Ferienwohnungen im Anbau sind gegenwärtig nicht mehr nutzbar. Die

Nutzer der Wohnungen konnten in anderen Ferienwohnungen untergebracht

werden.

Die noch andauernden Ermittlungen zur Brandursache werden von der

Kriminalpolizei geführt. Dabei werden sie von einem

Brandursachenermittler unterstützt.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell