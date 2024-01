POL-LWL: Mieter an Folgen einer Verpuffung im Haus verstorben

Sülten (ots) -



Ein 83-jähriger Mann ist offensichtlich an den Folgen einer Verpuffung in einer Doppelhaushälfte in Sülten bei Weitendorf verstorben. Der Vorfall, der offensichtlich schon mehrere Tage zurückliegt und unbemerkt blieb, wurde am Sonntagmittag zufällig durch Nachbarn bekannt, die verrußte Fenster in der betreffenden Doppelhaushälfte feststellten. Die wenig später eintreffende Feuerwehr entdeckte den toten Mieter anschließend, worauf die Polizei zum Einsatz kam. Die Polizei geht nach derzeitigen Erkenntnissen und aufgrund der vorgefundenen Gesamtumstände davon aus, dass der 83-Jährige die Verpuffung selbst verursacht hat. Daraufhin ist es dem Spurenaufkommen zufolge zwar zum Ausbruch eines Feuers gekommen, das allerdings von selbst erlosch und außerhalb des Hauses offenbar nicht wahrgenommen wurde. Durch die Verpuffung kam es unter anderem zur Verformung einer Hausfassade. Der entstandene Gesamtschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, um die genauen Hintergründe dieses Vorfalls aufzuklären.



