POL-NB: Verkehrsunfall mit Sachschaden in Neubrandenburg, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte.

Neubrandenburg (ots) -



Am 07.01.2024 gegen17:55 Uhr ereignete sich auf der Stavenhagener

Straße in Neubrandenburg/ Weitin ein Verkehrsunfall mit Sachschaden.

Der 35-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW VW befuhr die

Stavenhagener Straße in Fahrtrichtung Neubrandenburg. Auf Höhe der

Lichtzeichenanlage im Kreuzungsbereich Stavenhagener

Straße/Otto-von-Guericke-Straße bog der Fahrzeugführer nach links ab

und missachtete hierbei den Vorrang des ihm entgegenkommenden PKW

Skoda eines 35-jährigen deutschen Fahrzeugführers. Beide

Fahrzeugführer hatten zu diesem Zeitpunkt das Farbzeichen "Grün". Es

kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß wurden

keine Personen verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Sie mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Es entstand

Sachschaden von ca. 30.000,-Euro. Aufgrund der Tatsache, dass der

verursachende Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen

Fahrerlaubnis war, wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die

weiteren Ermittlungen werden durch das Kriminalkommissariat

Neubrandenburg geführt.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell