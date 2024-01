POL-HRO: Verkehrsunfall mit vier leichtverletzten Personen und hohem Sachschaden auf der A24

Lüblow (ots) -



Am Sonntagvormittag, gegen 10 Uhr, kam es auf der Bundesautobahn 24

in Fahrtrichtung Hamburg bei Lüblow zu einem Verkehrsunfall mit vier

leichtverletzten Personen und erheblichem Sachschaden.



Nach bisherigen Erkenntnissen ist ein 42-jähriger türkischer

Fahrzeugführer mit seinem PKW nach links von der Fahrbahn abgekommen

und mit der Mittelschutzplanke kollidiert. Im Anschluss daran geriet

der PKW ins Schleudern und kam in einem angrenzenden Bankettengraben

rechts neben der Fahrbahn zum Stehen.



Alle vier Fahrzeuginsassen wurden bei dem Verkehrsunfall

leichtverletzt mit dem Rettungswagen ins Helios Klinikum nach

Schwerin verbracht.



Das Fahrzeug war in Folge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und

musste durch ein Abschleppunternehmen aus dem Bankettengraben

geborgen werden.



Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme wurde der Hauptfahrstreifen der

BAB 24 für ca. 30 Minuten gesperrt.



Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 80.000 EUR.



Weitere Angaben können derzeit nicht getätigt werden. Die

polizeilichen Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.



