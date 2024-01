POL-NB: Unbeaufsichtigte Kerzen verursachen Wohnhausbrand in 17349 Holzendorf (LK MSE)

PR Friedland (ots) -



Am 06.01.2024 wurde der Polizei um 17:32 Uhr durch die Rettungsleitstelle des Landkreises MSE mitgeteilt, dass es in der Ortschaft Holzendorf (LK MSE) zu einem Wohnhausbrand gekommen sein soll. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet ein Weihnachtsbaum, der mit echten Kerzen bestückt war, in Brand. Erste Löschversuche durch die beiden Hauseigentümer waren vergeblich, sodass diese sich nur noch ins Freie retten konnten und auf das Eintreffen der Feuerwehr warten mussten. Die Feuerwehren der umliegenden Gemeinden waren mit insgesamt 57 Einsatzkräften vor Ort und konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Durch den Brand wurden jedoch das Wohnzimmer und der angrenzende Flur stark beschädigt.Diese sind derzeit nicht bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 50.000 EUR geschätzt. Die Geschädigten, eine 73-jährige und ihr 76-jähriger Ehemann, wurden noch am Brandort durch den ebenfalls alarmierten Rettungsdienst untersucht und blieben glücklicherweise unverletzt. Sie kamen vorerst bei Bekannten unter.

Die weiteren Ermittlungen werden die Kriminalpolizei Friedland geführt.



