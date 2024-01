POL-HRO: PKW überschlägt sich auf der B106

Schwerin (ots) -



Am 05.01.2024 wurde der Polizei über Notruf mitgeteilt, dass es auf

der B106 zwischen Sternbuchholz und Hasenhäge zu einem Unfall

gekommen sein soll, bei dem sich ein PKW überschlagen habe.



Vor Ort stellten die Beamten fest, dass sich ein Ford Fiesta

alleinbeteiligt überschlagen hatte. Die 19-jährige deutsche

Fahrzeugführerin musste nach ersten Erkenntnissen verkehrsbedingt

bremsen. Sie geriet hierbei ins Schleudern und kam infolgedessen auf

die Gegenfahrbahn. Schließlich fuhr sie in den angrenzenden Graben

und der PKW überschlug sich. Die Fahrzeugführerin wies keine

sichtbaren Verletzungen auf, wurde jeoch mit Verdacht auf einen

Schock durch einen Rettungswagen in die Heliosklinik nach Schwerin

verbracht.



Die Unfallstelle wurde kurzzeitig für die Dauer der Rettungsmaßnahmen

voll gesperrt. Später wurde der Verkehr bis zum Abschluss der

Verkehrsunfallaufnahme und der Beräumung der Fahrbahn halbseitig an

der Unfallstelle vorbeigeführt. Um 17.45 Uhr war die Fahrbahn wieder

komplett frei.



Der entstandene Sachschaden wird durch die Polizei auf ca. 10.000

Euro geschätzt.



gefertigt:

Thekla Schröder

Polizeikommissarin



verantwortlich:

Marcus Rode

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



