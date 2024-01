POL-SN: Vermisste Person leblos aufgefunden - Löschung der Öffentlichkeitsfahndung des Polizeipräsidiums Rostock vom 28.11.2023

Schwerin (ots) -



Ein seit dem 28.11.2023 vermisster 50-jähriger Mann ist leblos im Bereich Ziegelaußensee in Schwerin aufgefunden worden. Der leblose Körper des Mannes aus Schwerin wurde bereits am 27.12.2023 durch Polizeibeamte der Wasserschutzpolizeiinspektion Schwerin entdeckt. In den letzten Tagen wurde die Identität zweifelsfrei festgestellt.

Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden liegen nicht vor.



Die Öffentlichkeitsfahndung wird somit eingestellt.



Die Medien und Dritte werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung gespeicherten persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.



