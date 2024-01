POL-NB: Aktiver Rauchmelder und aufmerksame Nachbarn verhindern größeren Sachschaden in einer Neubrandenburger Wohnung im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Neubrandenburg (ots) -



Am 04.01.2024 gegen 17:50 Uhr ging bei der Rettungsleitstelle des

Landkreises Mecklenburgische Seenplatte die Meldung ein, dass die

Rauchmelder einer Wohnung in der 5. Etage eines Wohnblockes in der

W.-Ahlers-Straße in Neubrandenburg ausgelöst hatten. Nachbarn hatten

den Alarm vernommen und zunächst versucht Kontakt zu den beiden

Mietern der Wohngemeinschaft aufzunehmen. Da keiner der beiden

22-jährigen deutschen Wohnungsinhaber die Tür öffnete, meldeten sie

dann der Rettungsleitstelle die Auslösung der Rauchmelder.

Sofort wurden 18 Kameraden der ansässigen Berufsfeuerwehr zum

Einsatzort entsandt. Unterstützt wurden sie von Beamten des PHR

Neubrandenburg.

Dem Angriffstrupp der Feuerwehr gelang es schnell in die Wohnung zu

gelangen. Dort fanden sie dann eine starke Rauchentwicklung vor.

Personen befanden sich nicht in der Wohnung. Die Kameraden stellten

den Brand im Wohnzimmer fest. Dort waren Möbelpolster in Form eines

Schwellbrandes in Brand geraten. Der Brand konnte schnell gelöscht

werden, so dass lediglich der Laminatboden durch die starke

Hitzeentwicklung beschädigt wurde. Der Sachschaden wird auf ca.

3000,-Euro geschätzt.

Verletzt wurde niemand, es waren keine Evakuierungsmaßnahmen

erforderlich.

Beamte des Kriminaldauerdienstes des KK Neubrandenburg begannen mit

den Ermittlungen zur Brandursache. Nach ersten

Ermittlungserkenntnissen wurde eine Anzeige wegen des Verdachts der

fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.



