POL-NB: Brennender PKW in Heilgeisthof bei Greifswald im Landkreis Vorpommern-Greifswald

Hansestadt Greifswald (ots) -



Am 04.01.2024 gegen 20:50 Uhr nahmen Anwohner in der Chausseestraße

in Heilgeisthof einen brennender PKW Mercedes wahr und verständigten

die Integrierte Rettungsleitstelle Vorpommern-Greifswald und die

Polizei. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Levenhagen,

Hinrichshagen und Dersekow wurden alarmiert und konnten den

brennenden PKW zeitnah löschen. Das Fahrzeug befand sich auf einem

Parkplatz neben einem Mehrfamilienhaus. Personen kamen nicht zu

Schaden. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000,- Euro geschätzt.

Zur Ermittlung der Brandursache wurde durch die Staatsanwaltschaft

der Einsatz eines Brandursachenermittlers angeordnet. Das Fahrzeug

wurde sichergestellt und Ermittlungen wegen des Verdachts der

Brandschiftung aufgenommen. Ein politischer Hintergrund ist

gegenwärtig nicht zu erkennen.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell