POL-SN: Fußgängerin nach Unfall verletzt - Autofahrer flüchtig

Die Polizei Schwerin führt aktuell Ermittlungen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin verletzt wurde, und bittet um Hinweise zum unbekannten Autofahrer. Der Unfall habe sich am 03.01.2024 gegen 09:10 Uhr in der Schäferstraße ereignet. Eine 22-jährige Fußgängerin wurde von einem weißen Fahrzeug, dass aus der Eisenbahnstraße in die Schäferstraße einbog, angefahren, so die aktuellen Erkenntnisse. Daraufhin sollen beide Unfallbeteiligte miteinander geredet haben, sind ihren Pflichten zum Personalienaustausch jedoch nicht nachgekommen. Die 22-jährige Deutsche wurde durch den Unfall verletzt und meldete sich erst später bei der Polizei.

Zur Aufklärung des Sachverhaltes sucht die Polizei nun den Fahrer eines weißen PKW. Ersten Erkenntnissen nach handelt es sich um ein Fahrzeug eines Pflegedienstes.



Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zu dem weißen Pflegedienstfahrzeug oder zum Autofahrer. Sachdienliche Angaben können telefonisch unter 0385/5180-2224 oder -1560, über die Onlinewache www.polizei.mvnet.de oder persönlich in den Polizeidienststellen bekannt gegeben werden.



