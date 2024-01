POL-NB: Zwei schwere Unfälle an der Mecklenburgischen Seenplatte

Neubrandenburg (ots) -



Am Vormittag des 04.01.2024 kam es zu zwei schweren Verkehrsunfällen im Bereich des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte.



Um 09:15 Uhr kam es auf der B198 zwischen den Ortschaften Zirtow und Mirow zu einem Zusammenstoß, bei welchem zwei PKW und ein LKW beteiligt waren. Im Rahmen eines Überholvorganges kollidierten die beiden PKW frontal, wobei sich der 64-jährige deutsche Fahrzeugführer leicht und der 75-jährige deutsche Fahrzeugführer schwer verletzte. Der Führer des ebenfalls beschädigten LKWs blieb unverletzt. In der Folge des Unfalls waren beide PKW nicht mehr fahrbereit und blockierten die Bundesstraße, sodass diese im Rahmen des Rettungseinsatzes und der Unfallaufnahme zunächst voll, später einseitig gesperrt wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 12.500EUR geschätzt.



Um 10:25 Uhr fuhr auf der B104 zwischen Stavenhagen und Kölpin eine 40-jährige deutsche PKW-Führerin auf ein verkehrsbedingt stehendes Fahrzeug auf und schob dieses auf einen weiteren, davorstehenden PKW. Durch den Unfall wurde die Fahrzeugführerin sowie die beiden neun und sechs Jahre alten Mitfahrer leicht verletzt, die Insassen der stehenden Fahrzeuge blieben unverletzt. Die B198 wurde einseitig gesperrt, da alle drei Fahrzeuge nicht fahrbereit waren und geborgen werden mussten. Der Sachschaden wird auf ca. 25.000EUR geschätzt.



