POL-GÜ: Täter brechen Transporter in Kühlungsborn auf

Güstrow/ Kühlungsborn (ots)



In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch brachen bislang unbekannte Täter die Hecktür eines Transporters in der Poststraße in Kühlungsborn auf, welcher auf einem dortigen Parkplatz abgestellt war. Die Täter bohrten demnach das Heckschloss auf und entwendeten im Anschluss einen Akku-Schrauber sowie eine Handkreissäge aus dem Fahrzeug. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.



Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Doberan unter der Rufnummer 038203 - 56224, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



