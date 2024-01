POL-HRO: Zwei Männer nach Dieseldiebstahl gefasst

19288 Techentin (ots) -



Nach dem Hinweis eines Parchimer Sicherheitsdienstes gegen 01:30 Uhr

am 04.01.2024, konnte die Polizei auf dem Gelände des Kieswerkes in

19288 Techentin zwei 63 und 41 Jahre alte Männer feststellen, die im

Verdacht standen, Dieselkraftstoff gestohlen zu haben. Beide saßen in

einem VW-Transporter als sie von den Beamten des Polizeihauptrevieres

Ludwigslust kontrolliert wurden. Schon beim Öffnen der Fahrertür

schlug den eingesetzten Kollegen starker Dieselgeruch entgegen. Beide

Männer, die angaben aus Estland zu kommen, hatten keinerlei Papiere

bei sich. Sie wurden vorläufig festgenommen.



Am Tatort wurden Spuren gesichert, die nun ausgewertet werden. Die

Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.





Isabel Wenzel

Polizeiführerin vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock

Polizeipräsidium Rostock

Polizeipräsidium Rostock

