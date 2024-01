POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten und einer schwerverletzten Person auf der B 197 zwischen Friedland und der BAB 20, Höhe Abfahrt Glienke

Neubrandenburg (ots) -



Am 03.01.2024, gegen 17:20 Uhr, kam es auf der B 197, zwischen den Ortslagen Friedland und der BAB 20, Höhe der Abfahrt Glienke zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Die 22-jährige deutsche Fahrerin eines PKW Opel Corsa befuhr die B 197 aus Richtung Neubrandenburg kommend in Richtung Friedland. Auf Höhe der Abfahrt Glienke, wollte eine vorausfahrende 34-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines PKW Audi nach rechts zur Ortslage Glienke abbiegen und musste an der Abfahrt verkehrsbedingt halten. Dies bemerkte die Fahrerin des Opel Corsa zu spät und wich, um einen Unfall zu verhindern, nach links auf die Gegenfahrbahn aus. Dort kollidierte sie frontal mit dem im Gegenverkehr befindlichen Peugeot eines 44-jährigen deutschen Fahrzeugführers und anschließend seitlich mit dem Audi. Hierbei wurden die 22-jährige Unfallverursacherin und der 44-jährige Fahrer des Peugeot leicht verletzt, die Fahrerin des Audi, sowie ihr 7-jähriges Kind wurden nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt. Alle Unfallbeteiligten wurden durch Rettungskräfte zur weiteren Untersuchung ins Klinikum Neubrandenburg gebracht.

An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 40.000 Euro.

Zum Zwecke der Bergungsmaßnahmen und der Erstversorgung der Verletzten, musste die B 197 für ca. 2 Stunden voll gesperrt werden.

Die Kollegen des PR Friedland wurden durch 49 Kameraden der Feuerwehren Friedland, Sadelkow, Eichhorst und Genzkow unterstützt.



