POL-GÜ: Polizeibeamter bei Einsatz leicht verletzt

Am Dienstagvormittag gegen 10.15 Uhr kam es nach einem telefonischem Hinweis über eine verhaltensauffällige Frau nahe der Ortschaft Kassow bei Bützow (LK Rostock) zu einem Polizeieinsatz, bei dem ein 28-jähriger Polizeibeamter des Polizeireviers Bützow leicht verletzt wurde.

Vor Ort traf die eingesetzte Funkstreifenwagenbesatzung auf eine 42-jährige Deutsche, die sich in einem psychischem Ausnahmezustand befand. Um die Frau am Weggehen zu hindern und sie in die Obhut der Rettungskräfte zu übergeben, hielt ein Polizist die Frau am Arm fest. Daraufhin biss sie in den linken Unterarm des 28-Jährigen und versuchte ihn zu treten, um sich loszureißen. Bei Erscheinen des Lebensgefährten der 42-Jährigen beruhigte sie sich zunächst und ließ sich zu einem Gespräch mit dem anwesenden Notarzt ein, wohlgleich sie alle eingesetzten Einsatzkräfte beleidigte. Weiterhin bespuckte sie den 28-jährigen Polizisten im Nachgang des Arztgespräches.

Im Anschluss der Maßnahme wurde sie in die Obhut ihres Lebensgefährten übergeben. Der Polizist verblieb trotz Bissverletzung im Dienst.



