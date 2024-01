POL-GÜ: PKW-Brand auf der Autobahn 19

Details anzeigen Foto: Autobahnpolizei Linstow Foto: Autobahnpolizei Linstow

BAB19/ Malchow (ots) -



Die Autobahnpolizei ist auf der Autobahn 19, auf Höhe Malchow in Fahrtrichtung Rostock im Einsatz. Aufgrund eines technischen Defekts im Motorraum fing ein PKW (Jeep) gegen 07:40 Uhr während der Fahrt Feuer und brannte im Anschluss auf dem Standstreifen in voller Ausdehnung aus. Der 44-jährige Fahrer sowie dessen Hunde konnten das Fahrzeug noch rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Der Fahrer ist Jäger und war auf dem Weg zur Jagd. Dafür führte er eine Jagdwaffe sowie Munition mit. Diese wurde durch das Feuer jedoch nicht gezündet. Für den Zeitraum der Löscharbeiten war die BAB19 voll gesperrt. Die Feuerwehren Malchow und Alt Schwerin waren mit insgesamt 21 Kameraden vor Ort.



Der Gesamtschaden wird nach einer ersten Begutachtung auf mindestens 20.000 EUR geschätzt.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow