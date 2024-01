POL-HRO: Vollsperrung auf der BAB 20 infolge eines Verkehrsunfalls mit leichtverletzter Person

Rostock (ots) -



Am Dienstag den 02.01.2023 wurde gegen 14.30 Uhr über den

Polizeinotruf bekannt, dass es auf der BAB 20 in Fahrtrichtung Osten

auf Höhe Warnowtalbrücke zu einem Verkehrsunfall gekommen sein soll.

Dort sei ein PKW in die Mittelschutzplanke gefahren. Fast zeitgleich

meldete sich ein Verkehrsteilnehmer, dessen Fahrzeug in

entgegengesetzter Fahrtrichtung durch umherfliegende Trümmerteile

beschädigt wurde.



Nach ersten Erkenntnissen wollte die 25-jährige deutsche

Unfallverursacherin mit ihrem Fahrzeug auf den linken Fahrstreifen

wechseln. Hierbei übersah sie einen anderen PKW, der sich zu diesem

Zeitpunkt bereits dort befand. Durch eine Bremsung konnte die

Verursacherin einen Zusammenstoß verhindern, verlor jedoch hierdurch

die Kontrolle über ihren Opel. Sie kollidierte im weiteren Verlauf so

stark mit der Mittelschutzplanke, dass Teile der Leitplanke in die

Gegenfahrbahn ragten.



Die Fahrzeugführerin wurde, nach kurzer notärztlicher Versorgung vor

Ort, leichtverletzt mit einem Rettungswagen in die Universitätsklinik

Rostock verbracht. Ihr Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst

geborgen werden.



Bei dem durch die Trümmerteile auf der Gegenfahrbahn beschädigten

Ford entstand lediglich Sachschaden und der PKW konnte seine Fahrt

selbständig fortsetzen.



Die BAB 20 musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme und der Bergung

für ca. 2 Stunden in Fahrtrichtung Osten voll und in Fahrtrichtung

Westen teilweise gesperrt werden. Daher kam es in beiden

Fahrtrichtungen zu Stauerscheinungen.



Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro inklusive der

Schäden am Verkehrskörper sowie der Kosten für die Bergungs- und

Reinigungskosten.



Marcus Rode

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



