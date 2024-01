POL-NB: Absage Medientreffen im Polizeipräsidium Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) -



Bezugnehmend auf unsere Meldung vom 15.12.2023 zur Einladung zum Medientreffen mit der Vorstellung unserer neuen Pressesprecherinnen teilen wir mit, dass wir den geplanten Termin für den 08. Januar 2024 aufgrund der aktuellen Ereignisse rund um die angekündigten Proteste des Landesbauernverbandes M-V für diesen Tag absagen.



Wir bitten um Beachtung. Wir werden den Termin zeitnah nachholen und Sie entsprechend informieren.



